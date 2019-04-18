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Паводок в Свердловской области заблокировал 27 населенных пунктов

12:14, 18 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Передвигаться свободно на автомобилях и пешком не могут 3324 жителя региона.

Паводок в Свердловской области заблокировал автотранспортное и пешеходное сообщение в 27 населенных пунктах. Теперь 3324 жителя региона не могут свободно ездить на автомобилях и пешком. Сейчас в области подтоплены восемь низководных мостов, два разобраны, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской МЧС. Дома не затоплены.

В частности, пострадали мосты: через Пышму у села Яр, через реку Тура у Усть-Салды, у Елани, у села Городище, Жуковское, Липовское, в поселке Махнево, в Туринской слободе, в деревне Макуй и в Куминовском. Также за прошедшие сутки на шесть сантиметров увеличился уровень воды в реке Ница. В Ирбите подтопило территории у 21 жилого дома.

Жителям пострадавших от паводка сел, деревень и городов привезли товары первой необходимости, еду и медицинские препараты. Организованы лодочные и паромные переправы. Дежурят добровольные пожарные.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МЧС, Свердловская область , потоп, вода, паводки
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