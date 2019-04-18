Май! Обед! Вторчермет! Чиновники отказали Монстрации в праве на центр

«Если честно, я надеялся на центр. Ну, почему нет. Кому мы там помешаем. В ответе от министерства общественной безопасности об этом нет ни слова. Сказано только, что наша Монстрация, цитирую „может создать препятствия гражданам, участвующим в праздничных мероприятиях, в реализации своего права на отдых“. Но как и чем мы можем кому-то помешать, если не помешали, например, в 2016 году? Непонятно. Отдельно в письме министра Кудрявцева поясняется, почему он не может разрешить пресечение Монстрации и официальной демонстрации. Кудрявцев пишет, что в том случае „лица, участвующие в мероприятиях, а также иные лица, которые пожелают к ним примкнуть, будут введены в заблуждение, относительно целей проведения мероприятий“. Но опять же в 2016 году такого не произошло. Мы шли по центру и никто не заблуждался, видя нас. К тому же в России в прошлом проводились совместные акции, когда среди монстрантов формировалась отдельная колонна в составе традиционной демонстрации. Такое сочетание тоже нормально. Но, видимо, не в Екатеринбурге. Нас опять попросили окультуривать Вторчермет», — прокомментировал Семен Чирков.

