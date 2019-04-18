Май! Обед! Вторчермет! Чиновники отказали Монстрации в праве на центр
Шансы на то, что чиновники санкционируют абсурдистское шествие именно по центру города, а не на окраине, безусловно, были. Ведь разрешили монстрантам в 2016 году собраться у театра драмы, а потом пройти маршем по набережной и Плотинке. А в прошлом году уже нет. Как и в этом. Что же изменилось, если цели и задачи этого весеннего флэшмоба остались прежними? Неясно. Но в сегодняшнем ответе за подписью Александра Кудрявцева уже говорится, что Монстрация «не имеет никакого отношения к празднику Весны и Труда», а ее пересечение с официальными торжествами, которые будут в это время в центре города, решительно невозможно.
«Если честно, я надеялся на центр. Ну, почему нет. Кому
мы там помешаем. В ответе от министерства общественной безопасности об этом нет
ни слова. Сказано только, что наша Монстрация, цитирую „может создать препятствия
гражданам, участвующим в праздничных мероприятиях, в реализации своего права на
отдых“. Но как и чем мы можем кому-то
помешать, если не помешали, например, в 2016 году? Непонятно. Отдельно в письме
министра Кудрявцева поясняется, почему он не может разрешить пресечение Монстрации
и официальной демонстрации. Кудрявцев пишет, что в том случае „лица, участвующие
в мероприятиях, а также иные лица,
которые пожелают к ним примкнуть, будут введены в заблуждение, относительно
целей проведения мероприятий“. Но опять же в 2016 году такого не произошло. Мы шли по центру и никто не заблуждался, видя нас. К тому
же в России в прошлом проводились совместные акции, когда среди монстрантов
формировалась отдельная колонна в составе традиционной демонстрации. Такое
сочетание тоже нормально. Но, видимо, не в Екатеринбурге. Нас опять попросили
окультуривать Вторчермет», — прокомментировал Семен Чирков.
Дату и время Монстрации чиновники оставили без изменений: 1 мая с 14.00 до 15.00.
Семен Чирков пока не решил, принять ли корректировки чиновников МОБ или оспорить их. До 26 апреля у него есть время на раздумье.