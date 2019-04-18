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Май! Обед! Вторчермет! Чиновники отказали Монстрации в праве на центр

19:34, 18 Апрель 2019
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Монстрация-2018 в Екатеринбурге.
Фото: Евгения Яблонская
В ответе за подписью министра общественной безопасности Александра Кудрявцева говорится, что 1 мая сквер у театра Драмы, а также Исторический сквер будут заняты гражданами, отмечающими День Весны и Труда.

Шансы на то, что чиновники санкционируют абсурдистское шествие именно по центру города, а не на окраине, безусловно, были. Ведь разрешили монстрантам в 2016 году собраться у театра драмы, а потом пройти маршем по набережной и Плотинке. А в прошлом году уже нет. Как и в этом. Что же изменилось, если цели и задачи этого весеннего флэшмоба остались прежними? Неясно. Но в сегодняшнем ответе за подписью Александра Кудрявцева уже говорится, что Монстрация «не имеет никакого отношения к празднику Весны и Труда», а ее пересечение с официальными торжествами, которые будут в это время в центре города, решительно невозможно.

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«Если честно, я надеялся на центр. Ну, почему нет. Кому мы там помешаем. В ответе от министерства общественной безопасности об этом нет ни слова. Сказано только, что наша Монстрация, цитирую может создать препятствия гражданам, участвующим в праздничных мероприятиях, в реализации своего права на отдых“. Но как и чем мы можем кому-то помешать, если не помешали, например, в 2016 году? Непонятно. Отдельно в письме министра Кудрявцева поясняется, почему он не может разрешить пресечение Монстрации и официальной демонстрации. Кудрявцев пишет, что в том случае лица, участвующие в мероприятиях, а также иные лица, которые пожелают к ним примкнуть, будут введены в заблуждение, относительно целей проведения мероприятий“. Но опять же в 2016 году такого не произошло. Мы шли по центру и никто не заблуждался, видя нас. К тому же в России в прошлом проводились совместные акции, когда среди монстрантов формировалась отдельная колонна в составе традиционной демонстрации. Такое сочетание тоже нормально. Но, видимо, не в Екатеринбурге. Нас опять попросили окультуривать Вторчермет», — прокомментировал Семен Чирков.

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Чиновники министерства общественной безопасности предлагают монстрантам (как и в прошлом году) начать свое шествие от дома № 5 по улице Сухоложской. От туда монстранты по аллее должны дойти до перекрестка улиц Ферганская и Титова. Далее по Ферганской до пересечения с Агрономической. Здесь следует по пешеходному переходу перейти на другую сторону — на бульвар. И уже по нему дойти до парка Камвольного комбината, где и финишировать.

Дату и время Монстрации чиновники оставили без изменений: 1 мая с 14.00 до 15.00.

Семен Чирков пока не решил, принять ли корректировки чиновников МОБ или оспорить их. До 26 апреля у него есть время на раздумье.
Авторы:
Коллективный разум ЕТВ
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Теги:
Общество, монстрация, Семен Чирков
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