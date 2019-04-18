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Изумруды из свердловской шахты продадут за миллион долларов

11:42, 18 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба «Мариинского прииска»
Минералы общим весом 40 килограммов предложат на аукционе в понедельник, 22 апреля.

Ювелиры смогут приобрести изумруды с шахты, расположенной в ста километрах от уральской столицы, в понедельник, 22 апреля. Предприятие «Мариинский прииск» реализует на электронном аукционе 40 килограммов изумрудов стоимостью миллион долларов. Как сообщила ЕТВ пресс-секретарь организации Юлия Ершова, такие камни интересы не в качестве сувениров, а как сырье для будущих изделий.

«Приобрести смогут ювелиры, которые имеют разрешения на оборот драгоценных камней на территории РФ от Пробирной инспекции. Для этих компаний будут сформированы новые лоты. Покупатели смогут приехать на наше предприятие и купить понравившиеся изумруды», — объяснила Ершова.

Покупателей ждут три лота: 13 219 граммов за 224 тысячи долларов, 2567 граммов — за 325 тысяч и 24 284 грамма — за 466 тысяч. В пресс-службе «Мариинского прииска» отметили, что «цены устанавливает Минфин России». Поэтому опускаться ниже них компания не может. «Мы понимаем, что суммы серьезные — это миллион долларов, поэтому вполне допускаем, что не все лоты будут куплены на аукционе», — добавили в пресс-службе. Торги организуют на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи. А пока посмотрите вместе с нами на драгоценные камни.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область
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