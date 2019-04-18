Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Губернатор Куйвашев стал богаче на полмиллиона

17:33, 18 Апрель 2019
apvpa.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Глава региона побил свой рекорд по доходам. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2018 год. Для главы региона он оказался удачнее предыдущего: губернатор заработал 5,9 миллиона рублей — на 500 тысяч больше, чем годом ранее. В собственности Евгения Куйвашева не появилось ничего нового: те же квартира, площадью 144 квадратных метра в Екатеринбурге, доля в тюменской квартире, автоприцеп и гидроцикл.

А я вас знаю, мне смешно
ЕТВ публикует ответы на пять наивных вопросов по теме «Монстрация: что это и зачем?»
kujvashev.jpg

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ 

Супруга губернатора Наталья Куйвашева, которая является совладелицей бутиков «Три бокала», снова заработала больше мужа — 6,2 миллиона рублей. Но год для нее выдался не совсем удачным, ведь в прошлом году ее доход составил 7,9 миллиона рублей. У нее есть доли в двух нежилых помещениях, и автомобиль Toyota RAV4. Сын-подросток губернатора не заработал ничего. Но доля в квартире у него тоже имеется.
1_2.jpg

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Губернатор Куйвашев стал богаче на полмиллиона»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , губернатор, доходы, декларация, деньги, Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.
Анна Чиповская и спектакль Кинастон
23 апреля в 19:55
С Анна Чиповская
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
22 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.