Губернатор Куйвашев стал богаче на полмиллиона
17:33, 18 Апрель 2019
Глава региона побил свой рекорд по доходам.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2018 год. Для главы региона он оказался удачнее предыдущего: губернатор заработал 5,9 миллиона рублей — на 500 тысяч больше, чем годом ранее. В собственности Евгения Куйвашева не появилось ничего нового: те же квартира, площадью 144 квадратных метра в Екатеринбурге, доля в тюменской квартире, автоприцеп и гидроцикл.
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Супруга губернатора Наталья Куйвашева, которая является совладелицей бутиков «Три бокала», снова заработала больше мужа — 6,2 миллиона рублей. Но год для нее выдался не совсем удачным, ведь в прошлом году ее доход составил 7,9 миллиона рублей. У нее есть доли в двух нежилых помещениях, и автомобиль Toyota RAV4. Сын-подросток губернатора не заработал ничего. Но доля в квартире у него тоже имеется.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
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