Губернатор Куйвашев стал богаче на полмиллиона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2018 год. Для главы региона он оказался удачнее предыдущего: губернатор заработал 5,9 миллиона рублей — на 500 тысяч больше, чем годом ранее . В собственности Евгения Куйвашева не появилось ничего нового: те же квартира, площадью 144 квадратных метра в Екатеринбурге, доля в тюменской квартире, автоприцеп и гидроцикл.