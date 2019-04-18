Екатеринбуржцам вернули 824 тысячи зарплаты после проверки прокурора

Работникам проектно-строительной компании «Доминанта» в Екатеринбурге выплатили 824 тысячи рублей зарплаты. Прокуратура выяснила, что с ноября 2018 по февраль 2019 года руководство не платило деньги 40 сотрудникам компании. Фирма накопила долг в 1,9 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прокурор обратился в суд и потребовал выплатить деньги 27 екатеринбуржцам. В апреле организация частично погасила долг. Работникам вернули 824 тысячи рублей.