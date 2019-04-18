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Екатеринбуржцам вернули 824 тысячи зарплаты после проверки прокурора

10:44, 18 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Проектно-строительная компания «Доминанта» обделила деньгами 40 работников.

Работникам проектно-строительной компании «Доминанта» в Екатеринбурге выплатили 824 тысячи рублей зарплаты. Прокуратура выяснила, что с ноября 2018 по февраль 2019 года руководство не платило деньги 40 сотрудникам компании. Фирма накопила долг в 1,9 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прокурор обратился в суд и потребовал выплатить деньги 27 екатеринбуржцам. В апреле организация частично погасила долг. Работникам вернули 824 тысячи рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, зарплата, работа, финансы, деньги, долги по зарплате, Екатеринбург
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