Екатеринбургским автомобилистам придется потесниться на Юмашева

В Екатеринбурге до середины июня ограничили проезд транспорта между улицами Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Специалисты «Водоканала» должны подключить новый дом к водопроводу и канализации, сообщили в пресс-службе мэрии. Часть сетей будут прокладывать открытым способом, поэтому на участке появится котлован. Место работ обозначат дорожными знаками.

Из-за подключения домов к воде также перекрыли дублер проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Рябинина до Вильгельма де Геннина. Проезд закроют с 18 апреля по 31 мая.