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Екатеринбургским автомобилистам придется потесниться на Юмашева

14:19, 18 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Часть дороги перекроют, чтобы провести воду к дому.

В Екатеринбурге до середины июня ограничили проезд транспорта между улицами Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Специалисты «Водоканала» должны подключить новый дом к водопроводу и канализации, сообщили в пресс-службе мэрии. Часть сетей будут прокладывать открытым способом, поэтому на участке появится котлован. Место работ обозначат дорожными знаками.

Из-за подключения домов к воде также перекрыли дублер проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Рябинина до Вильгельма де Геннина. Проезд закроют с 18 апреля по 31 мая.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Перекрышка, Дороги, перекрытия, Екатеринбург
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