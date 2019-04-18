Екатеринбургским автомобилистам придется потесниться на Юмашева
14:19, 18 Апрель 2019
Часть дороги перекроют, чтобы провести воду к дому.
В Екатеринбурге до середины июня ограничили проезд транспорта между улицами Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Специалисты «Водоканала» должны подключить новый дом к водопроводу и канализации, сообщили в пресс-службе мэрии. Часть сетей будут прокладывать открытым способом, поэтому на участке появится котлован. Место работ обозначат дорожными знаками.
Из-за подключения домов к воде также перекрыли дублер проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Рябинина до Вильгельма де Геннина. Проезд закроют с 18 апреля по 31 мая.
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