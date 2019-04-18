Екатеринбургская кофейня может взять приз за баттл с «Бургер Кингом»
14:45, 18 Апрель 2019
«Люблю кофе» вышел в финал рекламной премии Effie Awards.
Екатеринбургская кофейня «Люблю кофе» прошла в финал престижной рекламной премии Effie Awards за баттл с соседним «Бургер Кингом». В 2017 году на стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей. В ответ «Люблю кофе» разместил свою со словами «Зато у нас вкусный» (причем «Зато» — это авторское название американо). Это не понравилось «Бургер Кингу», который привлек к рекламной битве внимание ФАС.
«Мы затролили короля троллей Бургер Кинг и объявили ему кофейный батл! , — заявили представители кофейни в номинации. Шутка привлекла внимание посетителей, а вместе с тем увеличить среднемесячную выручку на 500 тысяч рублей в месяц. «Люблю кофе» надеется на победу в кофейно-ресторанной номинации. Среди компаний с краткосрочным эффектом есть другие сильные конкуренты (например, ги-ги за шаги), рассказала ЕТВ управляющая кофейни Анастасия Трухина. Обещают, что победа не повлияет на ценовую политику. Награждение пройдет 24 апреля.
«Для нас эти победы — профессиональное признание в сфере маркетинга, мы делаем крутые кейсы и рады, что их так оценивает. Всей нашей команде очень приятно», — рассказала Анастасия Трухина.
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