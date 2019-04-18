Екатеринбургская кофейня может взять приз за баттл с «Бургер Кингом»

« Люблю кофе» прошла в финал престижной рекламной премии Effie Awards за баттл с соседним « Бургер Кингом». В 2017 году на стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей. В ответ « Люблю кофе» разместил свою со словами « Зато у нас вкусный» ( причем « Зато» — это авторское название американо). Это не понравилось « Бургер Кингу», который привлек к рекламной битве Екатеринбургская кофейняЛюблю кофе» прошла в финал престижной рекламной премии Effie Awards за баттл с соседнимБургер Кингом». В 2017 году на стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей. В ответЛюблю кофе» разместил свою со словамиЗато у нас вкусный»причемЗато» — это авторское название американо). Это не понравилосьБургер Кингу», который привлек к рекламной битве внимание ФАС





« Мы затролили короля троллей Бургер Кинг и объявили ему кофейный батл! , — заявили представители кофейни в номинации. Шутка привлекла внимание посетителей , а вместе с тем увеличить среднемесячную выручку на 500 тысяч рублей в месяц. « Люблю кофе» надеется на победу в кофейно-ресторанной номинации. Среди компаний с краткосрочным эффектом есть другие сильные конкуренты ( например , ги-ги за шаги), рассказала ЕТВ управляющая кофейни Анастасия Трухина. Обещают , что победа не повлияет на ценовую политику. Награждение пройдет 24 апреля.



