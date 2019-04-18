Екатеринбург получил право на Универсиаду-2023 без борьбы

Международная федерация университетского спорта не намерена дожидаться, появятся ли конкуренты у Екатеринбурга. Город практически получил право на проведение студенческих игр в 2023 году. Осталось дождаться официального решения FISU. Это произойдет 2 июля в Неаполе.

«Согласно новой политике FISU с 2015 года больше нет конкуренции между городами. Чтобы не допустить потери городов и посвятить всю нашу работу одному претенденту, мы работаем только с одним кандидатом, подтвердившим свое согласие», — цитирует Overtime.life помощника генерального секретаря FISU Pandora Soultis.