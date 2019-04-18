Екатеринбург получил право на Универсиаду-2023 без борьбы
Международная федерация университетского спорта не намерена дожидаться, появятся ли конкуренты у Екатеринбурга. Город практически получил право на проведение студенческих игр в 2023 году. Осталось дождаться официального решения FISU. Это произойдет 2 июля в Неаполе.
«Согласно новой политике FISU с 2015 года больше нет конкуренции между городами. Чтобы не допустить потери городов и посвятить всю нашу работу одному претенденту, мы работаем только с одним кандидатом, подтвердившим свое согласие», — цитирует Overtime.life помощника генерального секретаря FISU Pandora Soultis.
Делегация Свердловской области неделю назад встретилась с представителями FISU. В Лозанне, где находится штаб-квартира международной федерации университетского спорта, губернатор Куйвашев рассказал о том, что Екатеринбург предлагает разыграть на соревнованиях 244 комплекта медалей в 17 видах спорта. Глава региона предложил включить в заявку бокс и самбо, которые не вошли в обязательную программу.
В Екатеринбурге к Универсиаде планируют построить пять сопртивных объектов: центр художественной гимнастики, дворец самбо, тенниса, водных видов спорта и Ледовую арену. Планируется, что город примет около 200 тысяч участников и гостей из 15 стран.