Большегрузам запретят ездить по свердловским трассам в жару

На федеральных трассах Свердловской области введут ограничения для движения тяжеловесного транспорта. Если температура воздуха будет выше 32 градусов, то фуры, осевая нагрузка которых превышает максимальные значения, смогут двигаться по дорогам только в ночное время: с 22:00 до 10:00. Это поможет сохранить дорожное покрытие, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Ограничения не коснутся рейсовых автобусов и перевозчиков продуктов, животных, лекарств, топлива и почтовых грузов. Остальные тяжелые автомобили будут двигаться по ночам в жару с 20 мая по 31 августа.

Большегрузы также не должны ездить по дорогам Свердловской области с 14 апреля по 23 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Ограничения вводятся, чтобы тяжелые автомобили не повредили трассы во время оттаивания грунта.