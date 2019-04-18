«Бессмертный полк» в Екатеринбурге увеличится до 200 тысяч человек

В День Победы в Екатеринбурге снова пройдет акция «Бессмертный полк». По оценке организаторов, в ней поучаствуют от 150 до 200 тысяч человек, сообщили в департаменте информполитики региона. В прошлом году с портретами фронтовиков по улицам Екатеринбурге тоже прошли 150 тысяч жителей. Им не помешал даже дождь. Участникам акции напоминают, что нести можно только российский флаг или знамена Великой Отечественной войны. Политическая или коммерческая реклама под запретом.

На празднование Дня Победы в Екатеринбурге в этом году потратят 19,5 миллиона рублей. Пройдут традиционные вахта памяти у Вечного огня, торжественный прием ветеранов и тружеников тыла и гала-концерт, на котором выступят Сергей Безруков, Сергей Трофимов, Екатерина Климова и Олег Газманов.