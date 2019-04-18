Беднейший чиновник свердловского кабмина заработал 111 тысяч за год

Заместитель губернатора Сергей Зырянов заработал 4,8 миллиона рублей. Но зато у него есть четыре квартиры в России и еще две — в Болгарии. Площадь самой большой из них — 227 квадратных метров. Другой заместитель главы региона Павел Креков указал в декларации доход 4,3 миллиона и две квартиры. Заработок заместителя губернатора Азата Салихова — тоже 4,3 миллиона рублей. Как и у Сергея Швиндта. Вице-губернатор Сергей Бидонько заработал не намного больше — 4,5 миллиона. В собственности у него есть дом , квартира и гараж. И земельный участок площадью два квадратных километра.