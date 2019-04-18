Беднейший чиновник свердловского кабмина заработал 111 тысяч за год
18:55, 18 Апрель 2019
Свердловские министры опубликовали декларации о доходах за 2018 год. ЕТВ собрал ТОП-10 самых богатых.
Члены правительства Свердловской области отчитались о доходах за 2018 год. Самую большую сумму задекларировал вице-губернатор Алексей Орлов — 9,5 миллиона рублей. Он заработал почти вдвое больше своего начальника Евгения Куйвашева, доход которого составил 5,9 миллиона рублей. В собственности у Алексея Орлова есть квартира, дом и три гаража, в которых стоят его Toyota Land Cruiser и два автомобиля супруги — BMW X4 и Hyundai Creta.
Новый руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников заработал 6,2 миллиона рублей. А еще у него есть гостиничное помещение, площадью 55 квадратных метров. Доходы министров, в основном, вертятся вокруг суммы в четыре миллиона рублей. Например, министр соцполитики Андрей Злоказов заработал 4,2 миллиона рублей. А вот его супруга — целых 17 миллионов. В собственности у нее имеются дом, квартира и гараж. А по городу женщина, вероятно, рассекает на своем Cadillac. Министр финансов Галины Кулаченко задекларировала 4,6 миллиона рублей. Ее супруг владеет тремя домами и тремя земельными участками. Но зарабатывает он чуть меньше —3,6 миллиона.
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Заместитель губернатора Сергей Зырянов заработал 4,8 миллиона рублей. Но зато у него есть четыре квартиры в России и еще две — в Болгарии. Площадь самой большой из них — 227 квадратных метров. Другой заместитель главы региона Павел Креков указал в декларации доход 4,3 миллиона и две квартиры. Заработок заместителя губернатора Азата Салихова — тоже 4,3 миллиона рублей. Как и у Сергея Швиндта. Вице-губернатор Сергей Бидонько заработал не намного больше — 4,5 миллиона. В собственности у него есть дом, квартира и гараж. И земельный участок площадью два квадратных километра.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Самым бедным членом правительства оказался недавно перебравшийся из Тюмени заместитель губернатора Олег Чемезов. За год он задекларировал 111 тысяч рублей. При этом, у него есть четверо детей и автоприцеп. Правда, машины нет…
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