Зиганшин поспорил на велосипед, что Шарташ обойдется без ТЦ

,

,

,





Артур Зиганшин вызов принял , но предложил заменить алкоголь на хороший велосипед — за 50 тысяч рублей.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин поспорил в Facebook с екатеринбуржцем Сергеем Мартемьяновчто в зоне отдыха не построят торговый центр. Последний заявилчто в ближайшие два года на Шарташе поставят жилоеделовое или торговое здание, — и предложил поспорить на бутылку виски.