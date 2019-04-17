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Зиганшин поспорил на велосипед, что Шарташ обойдется без ТЦ

10:56, 17 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Директор лесопарка также заверил, что лесопарк не вырубят.
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин поспорил в Facebook с екатеринбуржцем Сергеем Мартемьянов, что в зоне отдыха не построят торговый центр. Последний заявил, что в ближайшие два года на Шарташе поставят жилое, деловое или торговое здание, — и предложил поспорить на бутылку виски.

Артур Зиганшин вызов принял, но предложил заменить алкоголь на хороший велосипед — за 50 тысяч рублей.
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Артур Зиганшин
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Я хочу заверить всех неравнодушных горожан, что Шарташский лесной парк не будет вырубаться, здесь не будут строить жильё, торгово-развлекательные центры, бизнес-центры и прочее.
Артур Зиганшин

Директор Шарташского лесопарка добавил, что за прошедший год многое сделано, но «не все удается делать так быстро, как хотелось бы». «Я по-прежнему уверен, что нам по силам сделать один из лучших парков в России», — подчеркнул Артур Зиганшин.

А в это время члены экспертного совета Шарташского лесопарка собираются на альтернативное собрание, поскольку устали ждать, когда руководство проведет официальное.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, Шарташ, Артур Зиганшин, Шарташский лесопарк, Артур Зиганшин
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