Владелец УГМК пообещал поддержать восстановление Нотр-Дам-де-Пари
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын подвел итоги текущего хоккейного сезона на ежегодной пресс-конференции, которая прошла сегодня, 17 апреля, в ТАСС. Выступление хоккейного клуба «Автомобилист» Козицын прокомментировал так:
Я не согласен, что мы прыгнули выше головы. Думаю, что прыгнули ровно настолько, насколько смогли. Плей-офф — это плей-офф и, как показала жизнь, совершенно другая история. Объективно «Салават Юлаев» был сильнее нас. Думаю, что следующий сезон будет еще лучше.
Напомним, хоккейный клуб из Екатеринбурга завершил лучший сезон в своей истории. Команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. Но дойти до конца не удалось. «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву». Почему так вышло, ЕТВ рассказывал ранее. Про бюджет хоккейного клуба владелец УГМК сказал, что он останется прежним.
Конечно поддержим, Нотр-Дам-де-Пари поддержим, всех поддержим.
В пресс-службе УГМК позднее объяснили: «Не стоит расценивать фразу Андрея Анатольевича как готовность компании восстанавливать собор. Данный вопрос не стоит в повестке деятельности УГМК».
О помощи в восстановлении парижского собора заговорил и президент России Владимир Путин. Он направил главе Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил сочувствие. Путин предложил послать во Францию лучших российских специалистов, пишут «Известия».