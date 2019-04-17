Владелец УГМК пообещал поддержать восстановление Нотр-Дам-де-Пари

Я не согласен, что мы прыгнули выше головы. Думаю, что прыгнули ровно настолько, насколько смогли. Плей-офф — это плей-офф и, как показала жизнь, совершенно другая история. Объективно «Салават Юлаев» был сильнее нас. Думаю, что следующий сезон будет еще лучше.