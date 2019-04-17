В Екатеринбурге полицейского уволили за «подаренное» ружье в 700 тысяч
17:34, 17 Апрель 2019
Борец с коррупцией попался на взятке, которую скрыл от посторонних глаз.
Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу уволили за «подарок» в виде дорогого охотничьего ружья и принадлежностей к нему за 700 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура выяснила, что борец с коррупцией получил от одного из нарушителей оружие за то, чтобы «замять» дело.
Кроме того, сотрудник МВД не указал подарок в сведениях о доходах, расходах и имуществе. Он скрывал, что пользуется ружьем, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. После проверки ведомства полицейского уволили из органов внутренних дел.
Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
ЮЛИЯ «НА ЛАБУТЕНАХ» ТОПОЛЬНИЦКАЯ
Сумма мнений Σ
Как спасти детей от отчаяния
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.