В Екатеринбурге полицейского уволили за «подаренное» ружье в 700 тысяч

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу уволили за «подарок» в виде дорогого охотничьего ружья и принадлежностей к нему за 700 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура выяснила, что борец с коррупцией получил от одного из нарушителей оружие за то, чтобы «замять» дело.

Кроме того, сотрудник МВД не указал подарок в сведениях о доходах, расходах и имуществе. Он скрывал, что пользуется ружьем, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. После проверки ведомства полицейского уволили из органов внутренних дел.