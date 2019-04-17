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В Екатеринбурге полицейского уволили за «подаренное» ружье в 700 тысяч

17:34, 17 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Борец с коррупцией попался на взятке, которую скрыл от посторонних глаз.

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу уволили за «подарок» в виде дорогого охотничьего ружья и принадлежностей к нему за 700 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратура выяснила, что борец с коррупцией получил от одного из нарушителей оружие за то, чтобы «замять» дело.

Кроме того, сотрудник МВД не указал подарок в сведениях о доходах, расходах и имуществе. Он скрывал, что пользуется ружьем, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. После проверки ведомства полицейского уволили из органов внутренних дел.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УМВД по Екатеринбургу, ружье, взятка, прокуратура Свердловской области
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