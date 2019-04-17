«Уралуправтодор» оправдался за мусор на Челябинском тракте

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« Силами подрядной организации ведется круглосуточное патрулирование дороги , в том числе производятся работы по уборке мусора. Однако с приходом тепла и таянием снега вскрылись новые места скопления мусора , который за зиму оставили автомобилисты. Не секрет , что многие наши водители ведут себя по-хамски и выбрасывают мусор из окон своих авто прямо на дорогу», — сообщили ЕТВ в пресс-службе « Уралуправтодора».







Также в ведомстве отметили , что подрядчик — ООО « ДСУ-1» — должен в течение 20 дней после таяния снега убрать обочины от грязи и мусора , сейчас эта работа ведется. Возможно , ей помешают выпавший накануне снег и заморозки , но тем не менее — на Челябинском тракте идет уборка. Полностью этот участок трассы очистят к концу апреля.