«Уралуправтодор» оправдался за мусор на Челябинском тракте
08:13, 17 Апрель 2019
Ранее на грязь пожаловался полпред в УрФО Николай Цуканов.
В понедельник, 15 апреля, полпред в УрФО Николай Цуканов, который возвращался в Екатеринбург из Челябинска, пожаловался на грязь и мусор на загородной трассе. Ситуацию прокомментировали в «Уралуправтодоре», следящим за 62,5 километра автодороги М-5 «Урал».
«Силами подрядной организации ведется круглосуточное патрулирование дороги, в том числе производятся работы по уборке мусора. Однако с приходом тепла и таянием снега вскрылись новые места скопления мусора, который за зиму оставили автомобилисты. Не секрет, что многие наши водители ведут себя по-хамски и выбрасывают мусор из окон своих авто прямо на дорогу», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора».
Также в ведомстве отметили, что подрядчик — ООО «ДСУ-1» — должен в течение 20 дней после таяния снега убрать обочины от грязи и мусора, сейчас эта работа ведется. Возможно, ей помешают выпавший накануне снег и заморозки, но тем не менее — на Челябинском тракте идет уборка. Полностью этот участок трассы очистят к концу апреля.
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