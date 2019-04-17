Тагильчане привезли Путину 17 тысяч подписей против мусорной реформы

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» прилетели в Москву, чтобы показать президенту России Владимиру Путину 17 тысяч подписей тех, кто выступает против мусорной реформы. Сюда входят 14 тысяч голосов жителей Нижнего Тагила и больше трех тысяч подписей ТОС [территориальное общественное самоуправление — прим. ЕТВ] Малой и Новой Кушвы.

«Они находятся в двух сумках, потому что у нас два экземпляра. Один экземпляр мы отдаем в приемную президента. И дадим прокурору Чайке. Когда прибудем, запустим еще трансляцию. Вот так вот. Тагильские голоса уже в Москве», — рассказала на видео в группе во «Вконтакте» активистка движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева.

Напомним, мусорная реформа началась 1 января 2019 года. За мусор в Нижнем Тагиле стал отвечать «Рифей». Компания установила самые высокие тарифы в УрФО — 845 рублей за кубометр. Возмущенные тагильчане заявили, что из него нужно убрать строчку «инвестиции» на строительство мусоросортировочного завода и полигона для ТКО под Краснотурьинском. Вчера министр ЖКХ Николай Смирнов подвел итоги первых 100 дней реформы.