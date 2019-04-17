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Сын-школьник уральского мэра заработал 400 тысяч на алиментах

09:38, 17 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Глава Серова Василий Сизиков отчитался о доходах.

Несовершеннолетний сын главы Серова Василия Сизикова заработал за год 409 тысяч рублей. Информацию о доходах опубликовали на сайте администрации 15 апреля 2019 года. В декларации также указано, что школьник владеет домом в 552,8 квадрата и квартирой в 212 квадратных метров.

О заработке мэра Сизикова сказано, что он получил за 2018 год 2,58 миллиона рублей. У него есть два дома по 121,3 и 296 квадратных метров. Недвижимого имущества и автомобилей глава Серова не имеет.

На вопрос, откуда у сына-школьника доходы почти в полмиллиона рублей, Василий Сизиков ответил, что 409 тысяч рублей — это алименты на ребенка. «Считал, что декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни меня и моего несовершеннолетнего ребенка», — цитируют Сизикова «РИА Новости».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Серов, Свердловская область , Декларации о доходах, мэр, деньги, школьники
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