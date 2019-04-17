Свердловчан предупредили, что начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон объявили в Свердловской области. В постановлении правительства «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону» датой начала значится 15 апреля, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики области. Уральцам посоветовали соблюдать правила безопасности.

В 2019 году на Среднем Урале зафиксировали шесть природных пожаров. В частности, горели земли лесного фонда в Гаринском и Пышминском городских округах. Пять пожаров потушили полностью. Остался только один — в Камышловском районе. По прогнозам, меньше всего пожары ожидают на севере региона, потому что там еще лежит снег. Речь идет об Ивделе, Серове и Верхотурье.

Свердловская диспетчерская служба лесного хозяйства работает круглосуточно. Специалисты принимают информацию, которую получают дистанционно из космоса, и обрабатывают данные с камер видеонаблюдения. На вышках сотовой связи установлено 78 таких камер. Кроме того, в Свердловской области есть 34 пункта для наблюдения.