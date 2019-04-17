ГИБДД закрыла три свердловских моста из-за подтопления
08:45, 17 Апрель 2019
Все путепроводы находятся в Ирбитском районе.
ГИБДД ограничила проезд по трем мостам: через реку Ирбит на улице Орджоникидзе, через реку Мурза между Гуна и Юдина, а также между поселком Зайково и деревней Молокова. Такая мера понадобилась из-за сезонного подтопления, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды свердловского ведомства.
На всех трех участках установлен знак «Въезд запрещен». ГИБДД вместе с владельцами дорог следит за тем, чтобы автомобилисты не пытались пересечь эти мосты.
Ограничения снимут после того, как снизится уровень реки.
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Фото: УГИБДД Свердловской области
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