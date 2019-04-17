ГИБДД закрыла три свердловских моста из-за подтопления

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На всех трех участках установлен знак « Въезд запрещен». ГИБДД вместе с владельцами дорог следит за тем , чтобы автомобилисты не пытались пересечь эти мосты.





Ограничения снимут после того , как снизится уровень реки.

ГИБДД ограничила проезд по трем мостам: через реку Ирбит на улице Орджоникидзечерез реку Мурза между Гуна и Юдинаа также между поселком Зайково и деревней Молокова. Такая мера понадобилась из-за сезонного подтоплениясообщили ЕТВ в отделении пропаганды свердловского ведомства.