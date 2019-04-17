Екатеринбурженке пригрозили арестом за отказ платить алименты дочери

Екатеринбурженка отказалась платить алименты дочери, которая переехала к отцу. До этого с 2014 года деньги дочери исправно платил бывший муж, но, когда ребенок стал жить с ним, подал на алименты. Приставы пригласили мать девочки на прием и рассказали, что ее ждет, если ребенок не получит деньги.

Работники УФССП объяснили женщине, что за неуплату алиментов ей грозит арест на 15 суток или 50 часов обязательных работ. На устранение нарушения матери дали два месяца, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской УФССП.