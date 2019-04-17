Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржцу вернут 714 тысяч за купленную квартиру

12:48, 17 Апрель 2019
book-2020460_960_720.jpg
Фото: pixabay
Мужчина отдал агентству недвижимости первый взнос, но договор на приобретение жилплощади так и не получил.

Екатеринбуржцу вернут 714,5 тысячи рублей за купленную квартиру. В ноябре 2017 года он договорился с фирмой «Добродел» о том, что она поможет ему выбрать жилье. Мужчине нашли квартиру, отвечающую его требованиям, и предложили заплатить первый взнос в 700 тысяч рублей. Агент получил деньги и пропал. Договор купли-продажи так и не заключили, деньги клиенту не вернули. Претензию на имя директора компания «Добродел» проигнорировала, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Житель уральской столицы обратился в Кировский районный суд и потребовал возместить убытки с процентами, а также заплатить неустойку. Сумма иска составила 769 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск клиента «Добродела», снизив сумму до 714,5 тысячи рублей. Ответчик попытался обжаловать решение во второй инстанции, но там согласились с коллегами.

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцу вернут 714 тысяч за купленную квартиру»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Областной суд, деньги, покупка жилья, квартира, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.
Сумма мнений Σ
Как спасти детей от отчаяния
Как спасти детей от отчаяния
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
От Светланы Зенковой
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.