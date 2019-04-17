Екатеринбуржцу вернут 714 тысяч за купленную квартиру

Екатеринбуржцу вернут 714,5 тысячи рублей за купленную квартиру. В ноябре 2017 года он договорился с фирмой «Добродел» о том, что она поможет ему выбрать жилье. Мужчине нашли квартиру, отвечающую его требованиям, и предложили заплатить первый взнос в 700 тысяч рублей. Агент получил деньги и пропал. Договор купли-продажи так и не заключили, деньги клиенту не вернули. Претензию на имя директора компания «Добродел» проигнорировала, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Житель уральской столицы обратился в Кировский районный суд и потребовал возместить убытки с процентами, а также заплатить неустойку. Сумма иска составила 769 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск клиента «Добродела», снизив сумму до 714,5 тысячи рублей. Ответчик попытался обжаловать решение во второй инстанции, но там согласились с коллегами.