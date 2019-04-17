Дачи рядом с Екатеринбургом подешевели на 8% за год

Стоимость дач в окрестностях Екатеринбурга снизилась на 8% за год — с 1,34 миллиона до 1,23 миллиона рублей, посчитали аналитики N1.RU. Самые высокие цены на загородные дома зафиксировали в черте уральской столицы, в Белоярском, Верхнепышминском и Сысертском районах. Там средняя цена выше миллиона рублей. Меньше других стоят дачи в Режевском районе — 600 тысяч рублей за дом. Руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая отмечает, что «средние цены в этом году снизились из роста доли более дешевых предложений».

Большинство дач — 1000 домов — продают рядом с Екатеринбургом. На первое место среди них специалисты сайта недвижимости поставили дачу в Киприно 2002 года постройки. Она находится в 75 километрах от столицы Урала. Площадь дома — 182 квадрата, площадь участка — 40 соток. На трех этажах раскинулись пять жилых комнат, бильярдный зал, столовая, две спальни, печь, туалет с душевой кабиной. Кроме того, здесь есть гостевой домик, баня, две теплицы, огород, корт для футбола и для гольфа, крытая беседка с бассейном. За все это хозяева просят 8,9 миллиона рублей. Смотрите ниже, как выглядит шикарная дача.