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Дачи рядом с Екатеринбургом подешевели на 8% за год

11:09, 17 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Объявлений о продаже загородных домов стало на 23% больше.

Стоимость дач в окрестностях Екатеринбурга снизилась на 8% за год — с 1,34 миллиона до 1,23 миллиона рублей, посчитали аналитики N1.RU. Самые высокие цены на загородные дома зафиксировали в черте уральской столицы, в Белоярском, Верхнепышминском и Сысертском районах. Там средняя цена выше миллиона рублей. Меньше других стоят дачи в Режевском районе — 600 тысяч рублей за дом. Руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая отмечает, что «средние цены в этом году снизились из роста доли более дешевых предложений».

Большинство дач — 1000 домов — продают рядом с Екатеринбургом. На первое место среди них специалисты сайта недвижимости поставили дачу в Киприно 2002 года постройки. Она находится в 75 километрах от столицы Урала. Площадь дома — 182 квадрата, площадь участка — 40 соток. На трех этажах раскинулись пять жилых комнат, бильярдный зал, столовая, две спальни, печь, туалет с душевой кабиной. Кроме того, здесь есть гостевой домик, баня, две теплицы, огород, корт для футбола и для гольфа, крытая беседка с бассейном. За все это хозяева просят 8,9 миллиона рублей. Смотрите ниже, как выглядит шикарная дача.

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, недвижимость, продажа, дачи, Свердловская область , Екатеринбург
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