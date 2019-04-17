40% екатеринбуржцев посчитали свою работу нудной

Аналитика сайта «Зарплата.ру» опросили 980 екатеринбуржцев с целью узнать, что является главной мотивацией к работе. Большинство заявило, что работа должна быть интересной. 60% опрошенных сказали, что их работа приносит удовольствие. Оставшиеся 40% отметили, что место, где они трудятся, неинтересное.

На вопрос, что же такое интересная работа, 41% екатеринбуржцев ответили, что это возможность видеть плоды своих трудов, 19% — выполнение увлекательных задач, 18% — погружение в новые сферы и приобретение новых знаний. Остальные говорили про карьерный рост, творческое развитие общение с людьми.