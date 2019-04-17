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40% екатеринбуржцев посчитали свою работу нудной

10:04, 17 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Аналитики опросили жителей уральской столицы и выяснили, что мотивирует их трудиться.

Аналитика сайта «Зарплата.ру» опросили 980 екатеринбуржцев с целью узнать, что является главной мотивацией к работе. Большинство заявило, что работа должна быть интересной. 60% опрошенных сказали, что их работа приносит удовольствие. Оставшиеся 40% отметили, что место, где они трудятся, неинтересное.

На вопрос, что же такое интересная работа, 41% екатеринбуржцев ответили, что это возможность видеть плоды своих трудов, 19% — выполнение увлекательных задач, 18% — погружение в новые сферы и приобретение новых знаний. Остальные говорили про карьерный рост, творческое развитие общение с людьми.

Великое уральское опыление
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, опрос, Свердловская область , аналитика, зарплата, работа, Екатеринбург
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