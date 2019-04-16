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В уральском округе выпишут штрафы водителям, гоняющим в зоне ремонтов

10:02, 16 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Неприятности уже могут возникнуть у автомобилистов, которые ездят по трассе М5 между поселками Щелкун и Трактовский.

Водителям, которые любят погонят в местах ремонта, стали выписывать штрафы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», в УрФО утвердили схему, согласно которой подрядчики, ремонтирующие федеральные трассы, могут использовать камеры для фиксации нарушений. Этим уже пользуются рабочие, которые начали капитальный ремонт трассы М5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) со 143 по 153 километр между поселками Щелкун и Трактовский.

Такую меру ввели для того, чтобы водители не превышали скорость, не попадали при этом в ДТП и не затрудняли движение. Автомобилистов просят не торопиться и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, сейчас штраф за превышение скорости составляет 500 рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УрФО, штраф, водители, Урал , пдд
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