В уральском округе выпишут штрафы водителям, гоняющим в зоне ремонтов

Водителям, которые любят погонят в местах ремонта, стали выписывать штрафы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», в УрФО утвердили схему, согласно которой подрядчики, ремонтирующие федеральные трассы, могут использовать камеры для фиксации нарушений. Этим уже пользуются рабочие, которые начали капитальный ремонт трассы М5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) со 143 по 153 километр между поселками Щелкун и Трактовский.

Такую меру ввели для того, чтобы водители не превышали скорость, не попадали при этом в ДТП и не затрудняли движение. Автомобилистов просят не торопиться и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, сейчас штраф за превышение скорости составляет 500 рублей.