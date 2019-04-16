В Свердловской области отремонтируют 90 отделений «Почты России»
11:09, 16 Апрель 2019
Модернизация проводится по просьбам жителей и за счет собственных средств.
В 2019 году «Почта России» запланировала модернизацию в 90 отделениях связи. Все работы будут выполнены за счет собственных средств предприятия и с учетом обращений и просьб жителей.
Как отметил директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев, число современных почтовых офисов должно увеличиваться и появляться не только в крупных городах. Поэтому в 15 почтовых отделений будут проведены комплексные ремонты, более 50 отделений связи изменятся в рамках проекта «Доступная среда». Масштабная модернизация ожидает офисы «Почты России!» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Невьянске, Тавде и ряде сельских поселений.
Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.
Новое и интересное
Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Общество
Иностранные исследователи утверждают, что поставили свою палатку на склоне Горы Мертвецов и убедились: снег в этом месте не может набрать нужную массу и скорость для того, чтобы причинить травмы.
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Общество
Сотрудники надзорного ведомства, проводившие проверку трагедии, начали методично устранять «белые пятна» и снимать вопросы исследователей этого происшествия.
Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
Общество
На Городском пруду появилась скульптура из застывшей воды — символ памяти о Краснознаменной группе, которую снесли с Плотинки шесть лет назад.