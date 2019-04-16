В Свердловской области отремонтируют 90 отделений «Почты России»

В 2019 году «Почта России» запланировала модернизацию в 90 отделениях связи. Все работы будут выполнены за счет собственных средств предприятия и с учетом обращений и просьб жителей.

Как отметил директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев, число современных почтовых офисов должно увеличиваться и появляться не только в крупных городах. Поэтому в 15 почтовых отделений будут проведены комплексные ремонты, более 50 отделений связи изменятся в рамках проекта «Доступная среда». Масштабная модернизация ожидает офисы «Почты России!» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Невьянске, Тавде и ряде сельских поселений.