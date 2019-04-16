В Свердловской области из-за антисанитарии закрыли детский клуб «Кедр»
10:15, 16 Апрель 2019
Помещения для занятий физкультурой разместили в подвале. Приставы сказали, что так нельзя, и приостановили работу учреждения на три месяца.
Детский спортивный клуб «Кедр» в Новоуральске закрыли из-за нарушения санитарных норм. Приставы выяснили, что помещения для занятий физкультурой располагались в подвале, что недопустимо. Кроме того, качество холодной и горячей воды не соответствовало требованиям санитарных правил, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Приставы заключили, что условия, в которых содержат помещения клуба «Кедр», могут нанести вред здоровью детей, и приостановили работу учреждения на 90 суток. Двери опломбировали и опечатали. Директора клуба заставили устранить нарушения.
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