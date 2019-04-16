В Свердловской области из-за антисанитарии закрыли детский клуб «Кедр»

Детский спортивный клуб «Кедр» в Новоуральске закрыли из-за нарушения санитарных норм. Приставы выяснили, что помещения для занятий физкультурой располагались в подвале, что недопустимо. Кроме того, качество холодной и горячей воды не соответствовало требованиям санитарных правил, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Приставы заключили, что условия, в которых содержат помещения клуба «Кедр», могут нанести вред здоровью детей, и приостановили работу учреждения на 90 суток. Двери опломбировали и опечатали. Директора клуба заставили устранить нарушения.