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В Свердловской области из-за антисанитарии закрыли детский клуб «Кедр»

10:15, 16 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Помещения для занятий физкультурой разместили в подвале. Приставы сказали, что так нельзя, и приостановили работу учреждения на три месяца.

Детский спортивный клуб «Кедр» в Новоуральске закрыли из-за нарушения санитарных норм. Приставы выяснили, что помещения для занятий физкультурой располагались в подвале, что недопустимо. Кроме того, качество холодной и горячей воды не соответствовало требованиям санитарных правил, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Приставы заключили, что условия, в которых содержат помещения клуба «Кедр», могут нанести вред здоровью детей, и приостановили работу учреждения на 90 суток. Двери опломбировали и опечатали. Директора клуба заставили устранить нарушения.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, лагерь, дети, антисанитария, Свердловская область , Новоуральск
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