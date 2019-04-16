В Шарташском лесопарке массово вырубят деревья и кустарники
18:45, 16 Апрель 2019
Подрядчик должен избавиться от искривленных и больных растений.
Деревья и кустарники Шарташского лесопарка вырубят за 800 тысяч рублей. Речь идет о территории в 12 гектаров леса, говорится на портале госзакупок.
Подрядчику нужно убрать 200 кубометров неликвидной древесины — хвороста и хмыза, сухие, поврежденные, больные или искривленные деревца, проредить кусты, освободить место вокруг декоративных деревьев и кустарников. Работы должны выполнить к 31 июля, аукцион пройдет 29 апреля.
А в это время члены экспертного совета Шарташского лесопарка собираются на альтернативное собрание, поскольку устали ждать, когда руководство проведет официальное. Директор заповедника Артур Зиганшин заявил, что Шарташский лесопарк работает в штатном режиме, а в ближайшее время запланировано заседание совета, на котором выберут председателя, решат все вопросы — и будут работать на благо граждан.
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