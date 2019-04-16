В Шарташском лесопарке массово вырубят деревья и кустарники

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Подрядчику нужно убрать 200 кубометров неликвидной древесины — хвороста и хмыза , сухие , поврежденные , больные или искривленные деревца , проредить кусты , освободить место вокруг декоративных деревьев и кустарников. Работы должны выполнить к 31 июля , аукцион пройдет 29 апреля.





, поскольку устали ждать , когда руководство проведет официальное. Директор заповедника Артур Зиганшин заявил , что Шарташский лесопарк работает в штатном режиме , а в ближайшее время запланировано заседание совета , на котором выберут председателя , решат все вопросы — и будут работать на благо граждан. А в это время члены экспертного совета Шарташского лесопарка собираются на альтернативное собраниепоскольку устали ждатькогда руководство проведет официальное. Директор заповедника Артур Зиганшин заявилчто Шарташский лесопарк работает в штатном режимеа в ближайшее время запланировано заседание советана котором выберут председателярешат все вопросы — и будут работать на благо граждан.





Деревья и кустарники Шарташского лесопарка вырубят за 800 тысяч рублей. Речь идет о территории в 12 гектаров лесаговорится на портале госзакупок.