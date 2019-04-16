В Екатеринбурге полицейские поймали на «закладках» повара-кондитера
10:29, 16 Апрель 2019
Мужчина решил не работать по профессии. Торговать наркотиками ему понравилось больше.
Полицейские Екатеринбурга задержали местного жителя, который торговал наркотиками. При себе у него нашли 40 граммов гашиша, которые наркодилер завернул в полимерный пакет, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Екатеринбуржца уже судили раньше. По образованию он повар-кондитер, но сейчас не работает по профессии. Свою вину мужчина признал и заявил, что ведет свой бизнес с осени 2018 года. Запрещенку он покупал через интернет, после чего делал «закладки». Кроме того, уралец сам употреблял наркотики.
На екатеринбуржца завели уголовное дело. Ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. До конца расследования мужчина будет находиться под стражей.
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