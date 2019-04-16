В Екатеринбурге под снегопадом решили уложить асфальт
15:35, 16 Апрель 2019
«Водоканал» утверждает, что в такую погоду работать можно.
На углу улиц Малышева и Чернышевского в центре Екатеринбурга «Водоканал» укладывает асфальт. Работы проходят во время сильного снегопада. Ранее на этом участке «Водоканал» закрывал две полосы движения, устраняя последствия аварии на сетях — скрытой утечки на водоводе.
Теперь предприятие решило «восстановить благоустройство» и вновь ограничило движение на день. По словам пресс-службы «Водоканала», погодные условия никак не влияют на работы. «Сейчас нет минусовой температуры, нет проливного дождя. Жестких противопоказаний, чтобы не класть асфальт, нет», — рассказали в «Водоканале».
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