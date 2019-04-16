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Улыбайтесь, господа! В Екатеринбурге пройдет Монстрация

17:43, 16 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Шутовское шествие с абсурдистскими лозунгами вне политики состоится 1 мая.
Требуйте своего адеквата! Организатор и властелин Монстрации в Екатеринбурге подал заявку-уведомление в министерство общественной безопасности на проведение этого ставшего традиционным шествия с абсурдными, внеполитичными, странными и смешными лозунгами. Сплошной пир-шут-край, короче, на 1 мая. Суть Монстрации та же, что и в прошлые годы — смех над страхом и пафосом.
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«В своем уведомлении я заявил тот же маршрут, которым мы ходили в 2016 году. Хочется пройти по центру города. Но, что получится в действительности, загадывать пока рано. Ведь, как говорится, человек предполагает, а МОБ [министерство общественной безопасности, которое согласует митинги — прим. ЕТВ] располагает. Я не исключаю, что нас, как год назад, сошлют на Вторчермет», — рассказал Семен Чирков.
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Фото: ЕТВ

Сама первая Монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году. Организаторы акции писали тогда в своем манифесте:
«Мы сделаем то, что хотели всегда сделать, — устроим праздник наших эмоций и чувств в том виде, в котором их еще никто не успел купить. Пусть каждый участник или группа принесут традиционный красно-белый лозунг, на котором будут написаны его эмоции и чувства: А-а-ах!“, О-о-о-оох!“, М-м-м-м-ммм!“, А?! Ох! Эй! Ё!“, Очень хорошо!“ — или какая-нибудь абракадабра: ВЫАИВОЩШТИВАЕНКЕРПВЦФЙЙ!!!“, В… К!“№? *“, 78110010010001110!!!“. Или пусть даже ничего не будет написано — пустые разноцветные лозунги. Чем меньше надуманного смысла, тем монстративней!».

А вот Екатеринбург провел свою первую Монстрацию в 2013 году. И сейчас абсурдистско-шутовские шествия, проводимые 1 мая, стали для столицы Урала традицией.

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Авторы:
Коллективный разум ЕТВ
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Теги:
Общество, монстрация, Семен Чирков
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