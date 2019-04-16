Улыбайтесь, господа! В Екатеринбурге пройдет Монстрация

Сама первая Монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году. Организаторы акции писали тогда в своем манифесте:

«Мы сделаем то, что хотели всегда сделать, — устроим праздник наших эмоций и чувств в том виде, в котором их еще никто не успел купить. Пусть каждый участник или группа принесут традиционный красно-белый лозунг, на котором будут написаны его эмоции и чувства: „А-а-ах!“, „О-о-о-оох!“, „М-м-м-м-ммм!“, „А?! Ох! Эй! Ё!“, „Очень хорошо!“ — или какая-нибудь абракадабра: „ВЫАИВОЩШТИВАЕНКЕРПВЦФЙЙ!!!“, „В… К!“№? *“, „78110010010001110!!!“. Или пусть даже ничего не будет написано — пустые разноцветные лозунги. Чем меньше надуманного смысла, тем монстративней!».

А вот Екатеринбург провел свою первую Монстрацию в 2013 году. И сейчас абсурдистско-шутовские шествия, проводимые 1 мая, стали для столицы Урала традицией.