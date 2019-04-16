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Свердловским школам искусств выделят 150 миллионов на инвентарь

14:34, 16 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Деньги на музыкальные инструменты для детей получат 13 городов.

Свердловским школам искусств и домам культуры в селах направят 150 миллионов рублей на развитие. В частности, 126,3 миллиона пойдут на новые музыкальные инструменты, оборудование и учебники для детских учреждений, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Оставшиеся 25,5 миллиона отдадут домам культуры.

Деньги на развитие детских школ искусств получили 13 городов: Екатеринбург, Лесной, Нижний Тагил, Богданович, Дегтярск, Новоуральский, Полевской, Режевской и Тавдинский городские округа, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Кушвинский, Новолялинский. Среди других учреждений профинансируют Арамашевский, Деевский и Заринский дома культуры, а также ДК в Глинском, Большепустенском и Увальском. Также деньгами поддержат досуговый центр «Ровесник» в Североуральске.

Напомним, еще 85 миллионов рублей поступят из федерального и областного бюджетов на капитальный ремонт и замену техники в театрах Среднего Урала. Которым из них посчастливится, ЕТВ писал здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, финансирование, Правительство Свердловской области, Дом культуры, искусство, дети, Свердловская область
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