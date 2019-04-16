Свердловских водителей предупредили о последствиях от снегопада

Свердловских водителей призвали быть внимательней. Снегопад , который обрушился на Екатеринбург и окрестности , может повлиять на дорожную обстановку.





Автовладельцам советуют двигаться с пониженной скоростью , отказаться от резких маневров , обгонов , а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин. Неопытным водителям следует и вовсе отказаться от поездок. Пешеходам также стоит еще внимательнее смотреть по сторонам , рассказали в ГИБДД.



