Свердловских водителей предупредили о последствиях от снегопада
17:13, 16 Апрель 2019
Не гоните быстро и смотрите по сторонам.
Свердловских водителей призвали быть внимательней. Снегопад, который обрушился на Екатеринбург и окрестности, может повлиять на дорожную обстановку.
Автовладельцам советуют двигаться с пониженной скоростью, отказаться от резких маневров, обгонов, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин. Неопытным водителям следует и вовсе отказаться от поездок. Пешеходам также стоит еще внимательнее смотреть по сторонам, рассказали в ГИБДД.
По прогнозу в среду, 17 апреля, в Екатеринбурге усилится ветер (до шести метров в секунду), будет идти небольшой снег, температура воздуха снизится до -7 днем.
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