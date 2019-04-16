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Свердловских водителей предупредили о последствиях от снегопада

17:13, 16 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Не гоните быстро и смотрите по сторонам.
Свердловских водителей призвали быть внимательней. Снегопад, который обрушился на Екатеринбург и окрестности, может повлиять на дорожную обстановку.

Автовладельцам советуют двигаться с пониженной скоростью, отказаться от резких маневров, обгонов, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин. Неопытным водителям следует и вовсе отказаться от поездок. Пешеходам также стоит еще внимательнее смотреть по сторонам, рассказали в ГИБДД.

По прогнозу в среду, 17 апреля, в Екатеринбурге усилится ветер (до шести метров в секунду), будет идти небольшой снег, температура воздуха снизится до -7 днем.
Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, снегопад
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