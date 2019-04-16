Свердловские театры получат 85 миллионов на капремонт и замену техники

Театры Свердловской области получат 85 миллионов рублей на модернизацию. Речь идет о капитальном ремонте, замене техники и поддержке трупп. Как сообщили ЕТВ в департаменте информполитики региона, более 23 миллионов рублей направят в муниципальные детские и кукольные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Кроме того, из федерального и областного бюджета деньги пойдут Ирбитскому драмтеатру имени Островского (7,7 миллиона), «Драме номер три» в Каменске-Уральском (шесть миллионов), Новоуральскому театру кукол и Театру музыки, драмы и комедии там же (2,9 миллиона и 4,9 миллиона рублей), Краснотурьинскому театру кукол (7,5 миллиона), «Варианту» в Первоуральске (1,9 миллиона), Серовскому драмтеатру имени Чехова (восемь миллионов). Также из бюджета выделят 23,6 миллиона на то, чтобы отремонтировать Новоуральский театр кукол.

Напомним, летом 2019 года должно завершиться благоустройство сквера за Оперным театром. В марте вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что сквер за Ural Opera Ballet закончат к августу, чтобы горожане успели погулять по тропинкам в тени деревьев до конца теплого времени года. Вместе с тем, в конце февраля в Оперном театре повесили новые занавесы. Один из них — классический: из бархата, антрактно-раздвижной. Второй — подъемно-опускной и представляет собой живописное полотно Михаила Ларионова «Улица в провинции».