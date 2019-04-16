Свердловчанам разрешили собирать подстилку во всех лесах региона
13:56, 16 Апрель 2019
Депутаты регионального Заксобрания приняли новый законопроект.
Жители Свердловской области смогут собирать подстилку, мох и камыш в лесах целевого назначения. Соответствующий законопроект «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов» приняли сегодня, 16 апреля, в трех чтениях на заседании свердловского Заксобрания. О новом законе две недели назад ЕТВ рассказывал депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер.
Ранее жители Среднего Урала не могли брать мох, камыш, тростник и подстилку в противоэрозийных лесах и тех, которые выполняют функции защиты природных объектов. Теперь неточности в действующем законе устранены, поэтому собирать природные ресурсы можно в любых лесах.
Закон начнет действовать с 1 июля 2019 года.
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