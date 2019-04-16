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«Спецавтобаза» отказалась от повышения тарифа на вывоз мусора

12:28, 16 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
Решение Свердловского областного суда мусорный оператор оспаривать не будет.

Директор МУП «Спецавтобаза», отвечающего за вывоз мусора в Восточном округе и Екатеринбурге, отказалось от подачи апелляции. 5 апреля Свердловский областной суд отказался признать тарифы, утвержденные региональной энергетической комиссий заниженными.

«Спецавтобаза» пыталась увеличить стоимость вывоза мусора за счет собственных расходов за закупку оборудования, ликвидацию свалок, зарплаты сотрудников, увеличения административных расходов. Это бы привело к повышению годовой платы за вывоз мусора на 210 рублей, или 17,5 рубля ежемесячно. Но суд счел аргументы прокуратуры более весомыми. Тариф в пересчете на одного человека был сохранен и составляет 146 рублей 12 копеек в месяц.

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Мы руководствовались исключительно экономическими составляющими. В мыслях нет увеличивать тариф. Но есть составляющие, которые в тарифе не учтены. Суд отказал. Следовательно, будем работать с тем тарифом, что есть сегодня. Повышать тариф не планируем, оспаривать решение не будем.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, тарифы, прокуратура Свердловской области, Областной суд, суд, Спецавтобаза, мусорная реформа, мусор, Григорий Вихарев
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