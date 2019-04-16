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«Переход прошел безболезненно»: Смирнов – о 100 днях мусорной реформы

13:11, 16 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал о плюсах и минусах новой схемы обращения с ТКО.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подвел официальные итоги первых 100 дней мусорной реформы. Ранее он рассказывал о том, чего удалось достичь, в Instagram. Но это были только положительные итоги. Сейчас же на пресс-конференции с журналистами министр озвучил как плюсы, так и минусы реформы.
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Переход на новую систему прошел безболезненно. Тот коллапс, который мы видели в других субъектах, в Свердловской области отсутствовал. Количество жалоб на вывоз по сравнению с прежними годами снизилось почти в два раза.

Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Смирнов повторил, что на полигоны вывезли 2,6 миллиона кубометров мусора — это на 20% больше, чем за первый квартал 2018 года. Если раньше Николай Смирнов говорил про 3000, то теперь контейнеров стало 5000, а количество мусоровозов увеличилось с 13 до 20. По словам министра ЖКХ, в регионе появились новые инвесторы, которые готовы строить мусоросортировочные комплексы и станции. Кто это именно, он не сказал, но добавил, что благодаря этому в Свердловской области появятся экологически чистые производства и новые рабочие места.

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Не забыл Николай Борисович и о минусах мусорной реформы. Самый главный из них — отсутствие достоверной базы данных по количеству проживающих в том или ином жилье. Но региональные операторы стараются решать эту проблему.

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Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Другие проблемы, которые возникли с нововведением, — это неохваченность всех населенных пунктов. Здесь причиной служит труднодоступность поселков, деревень и маленьких городов. Кроме того, в городах не сформирован реестр контейнерных площадок. Но жителей многоквартирных домов и частного сектора гораздо больше интересует другое. Будут ли снижать тарифы?

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Первый шаг к снижению произошел после того, как РЭК произвел перерасчет. Это единственное, что можно сделать в рамках постановления Правительства. Сейчас в Госдуме есть законопроект по снижению ставки НДС. Мы ожидаем, что в апреле примут новую методику объемов накопления и что произойдет большее снижение. Самое главное — мы будем переходить на фактический сбор мусора. И стремимся к тому, чтобы к концу года собираемость была больше 50%.

Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Сейчас у трех региональных операторов следующие цифры по собираемости: «Спецавтобаза» — 47%, «Рифей» — 23%, «ЭкоСервис» — между юридическими и физическими лицами 51%.

Переход на фактический сбор мусора планируют начать с многоквартирных домов Екатеринбурга, жителям которых уже предлагают оборудовать закрытую контейнерную площадку. Это необходимо для того, чтобы жители соседних домов не несли свой мусор к вам и не переполняли контейнеры. Для перехода екатеринбуржцам придется заключать новый договор. Но как говорит министр Смирнов, изменения будут постепенными.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, Екатеринбург, Нижний Тагил, Свердловская область , мусорная реформа, мусорный полигон, тарифы
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