«Переход прошел безболезненно»: Смирнов – о 100 днях мусорной реформы

Смирнов повторил, что на полигоны вывезли 2,6 миллиона кубометров мусора — это на 20% больше, чем за первый квартал 2018 года. Если раньше Николай Смирнов говорил про 3000, то теперь контейнеров стало 5000, а количество мусоровозов увеличилось с 13 до 20. По словам министра ЖКХ, в регионе появились новые инвесторы, которые готовы строить мусоросортировочные комплексы и станции. Кто это именно, он не сказал, но добавил, что благодаря этому в Свердловской области появятся экологически чистые производства и новые рабочие места.