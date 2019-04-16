На открытии конгресс-холла в Екатеринбурге споет Анна Нетребко

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова пройдет «под аккомпанемент» света — конгресс-холл оборудован системами компаний Clay Paky и MA Lighting и новыми технологиями, которые представлены для зала и сцены компаниями Serapid и Chain Master. Качество звука обеспечивают акустическая система Yamaha и оборудование от L-ACOUSTICS.

Конгресс-холл — пятый объект МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Общая площадь центра более 40 тысяч квадратных метров. Зал-трансформер вмещает шесть тысяч зрителей. Первым деловым мероприятием, которое примет новое здание, станет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — в июле. В 2019 году здесь пройдет игра КВН «Встреча-выпускников» и чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA).