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На открытии конгресс-холла в Екатеринбурге споет Анна Нетребко

13:13, 16 Апрель 2019
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Официальное открытие концертной площадки состоится 30 августа.

Двухчасовая программа, с которой выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, откроет концертный сезон в новом здании конгресс-холла. Звездная пара исполнит известные оперные партии.

Лауреат государственной премии России и народная артистка РФ Анна Нетребко входит в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. На International Opera Awards в Лондоне она была названа лучшей оперной певицей. Получила награду «Мировая звезда» Международной музыкальной премии ВгаVо. Нетребко редко выступает в России, и выступление в Екатеринбурге станет первым за пределами двух столиц.


Компания «Синара-Девелопмент», выступающая заказчиком строительства конгресс-центра на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 10 апреля уже приступила к пусконаладочным работам систем жизнеобеспечения здания. Ведется проверка систем кондиционирования и вентиляции.

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После завершения строительства и ввода конгресс-центра в эксплуатацию здесь пройдут обязательные тестовые мероприятия. Это позволит проверить системы безопасности, пропускную способность, работу аудио- и визуального оборудования, отработать различные сценарии событий. Нет никаких сомнений в том, что конгресс-центр после завершения строительства станет одним из лучших в стране и даже за ее пределами.
Алексей Орлов

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова пройдет «под аккомпанемент» света — конгресс-холл оборудован системами компаний Clay Paky и MA Lighting и новыми технологиями, которые представлены для зала и сцены компаниями Serapid и Chain Master. Качество звука обеспечивают акустическая система Yamaha и оборудование от L-ACOUSTICS.

Конгресс-холл — пятый объект МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Общая площадь центра более 40 тысяч квадратных метров. Зал-трансформер вмещает шесть тысяч зрителей. Первым деловым мероприятием, которое примет новое здание, станет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — в июле. В 2019 году здесь пройдет игра КВН «Встреча-выпускников» и чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA).

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Конгресс-холл, Конгресс центр, Экспо-центр, Екатеринбург, GMIS
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