Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Московский режиссер снял документальный фильм об Ural Music Night

19:42, 16 Апрель 2019
noch_muzyki_oblozhka.jpg
25-минутную киноленту Иван Пшенин создавал на основе любительского видео, которое ему прислали участники и зрители фестиваля.

Свой замысел режиссер Иван Пшенин начал воплощать еще в апреле прошлого года. Все началось с ролика, в котором он призвал всех, кто пойдет на фестиваль Ural Music Night снимать происходящее на видео. А потом присылать ему. В итоге на призыв Пшенина откликнулись 273 человека. Так родилась документальная короткометражка «Моя Ночь Музыки», которая популяризирует Екатеринбург как культурный и музыкальный город.

«Монтаж у меня занял полгода. Было сложно нащупать общий нерв, сюжетно объединяющий фрагменты в одно целое. У исходниках у меня было около 600 часов хоум-видео. Сначала по сценарию, который нарисовался, я смонтировал часовой фильм. Показал его своему дизайнеру Лене и она сказал: знаешь, первые 15 минут еще держат, а потом уже нет. И я понял, что это действительно сложно, почти невозможно смотреть. И сократил свою ленту до 25 минут», — рассказал режиссер Иван Пшенин на предпоказе своей документальной ленты.

Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург видел документальную картину Ивана Пшенина. И она ему понравилась.

Евгений Горенбург
музыкант
Крепко сделанный фильм, без дураков. С хорошими сквозными героями, которые держат внимание. Есть вот это эмоциональное вовлечение. А это, я думаю, здесь и есть главное
Евгений Горенбург

Официально фильм «Моя ночь музыки» покажут в Ельцин Центре 18 апреля в 20:00. Вход свободный. А вот выкладывать свое творение в сеть Иван Пшенин в ближайшее время не намерен. Говорит, что сделает это за пару недель до старта следующей Ural Music Night — летом 2019-го. Режиссер уверен, что в этом случае его картина подтолкнет жителей Москвы и других городов России приехать в Екатеринбург на фестиваль.


Апрельский снегопад загнал Екатеринбург в многокилометровые пробки
Центр города лучше объезжать. 
Какой будет Ural Music Night
Little Big откроет Ural Music Night 2019 на «Екатеринбург Арене»
Екатеринбург может остаться без Ural Music Night в 2019 году
Рэпер Face отрекся от Ural Music Night из-за федеральных денег
В Екатеринбурге выпускные школьников совместят с Ural Music Night
Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале «Московский режиссер снял документальный фильм об Ural Music Night»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Ural Music Night, Евгений Горенбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Команда Горенбурга ищет деньги на бесплатную «Ночь музыки»
Общество
Команда Горенбурга ищет деньги на бесплатную «Ночь музыки»
Грандиозный фестиваль пройдет в Екатеринбурге в конце июня. На одну ночь свои двери для посетителей откроют десятки баров, музеев, театров. Зайти и послушать музыку можно будет бесплатно, но для этого нужно заплатить вперед.
Сумма мнений Σ
Как спасти детей от отчаяния
Как спасти детей от отчаяния
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
От Светланы Зенковой
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
Развлечения
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
В этом году музыкальный фестиваль в Екатеринбурге задействует больше ста площадок.