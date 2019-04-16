Московский режиссер снял документальный фильм об Ural Music Night

Свой замысел режиссер Иван Пшенин начал воплощать еще в апреле прошлого года. Все началось с ролика, в котором он призвал всех, кто пойдет на фестиваль Ural Music Night снимать происходящее на видео. А потом присылать ему. В итоге на призыв Пшенина откликнулись 273 человека. Так родилась документальная короткометражка «Моя Ночь Музыки», которая популяризирует Екатеринбург как культурный и музыкальный город.

«Монтаж у меня занял полгода. Было сложно нащупать общий нерв, сюжетно объединяющий фрагменты в одно целое. У исходниках у меня было около 600 часов хоум-видео. Сначала по сценарию, который нарисовался, я смонтировал часовой фильм. Показал его своему дизайнеру Лене и она сказал: знаешь, первые 15 минут еще держат, а потом уже нет. И я понял, что это действительно сложно, почти невозможно смотреть. И сократил свою ленту до 25 минут», — рассказал режиссер Иван Пшенин на предпоказе своей документальной ленты.

