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Заведующая детсадом в Екатеринбурге получила выговор за упавшую льдину

12:39, 15 Апрель 2019
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Фото: pixabay
В начале апреля с крыши здания деревянные бруски рухнули со снегом на трехлетнюю девочку.

Прокуратура закончила проверку детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих в Екатеринбурге. В начале апреля с крыши дома сугроб с двумя деревянными брусками в придачу рухнул на трехлетнюю девочку. В городской больнице малышке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Завхозу и заведующая филиалом № 40/228 получили выговор.

Кроме того, заместителю директора по административно-хозяйственной части и дворнику детского сада объявили замечание. Директора дошкольного учреждения заставили убрать снег с крыши.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, Детский сад , крыша, лед, дети, Свердловская область , Екатеринбург
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