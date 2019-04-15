Заведующая детсадом в Екатеринбурге получила выговор за упавшую льдину
12:39, 15 Апрель 2019
В начале апреля с крыши здания деревянные бруски рухнули со снегом на трехлетнюю девочку.
Прокуратура закончила проверку детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих в Екатеринбурге. В начале апреля с крыши дома сугроб с двумя деревянными брусками в придачу рухнул на трехлетнюю девочку. В городской больнице малышке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Завхозу и заведующая филиалом № 40/228 получили выговор.
Кроме того, заместителю директора по административно-хозяйственной части и дворнику детского сада объявили замечание. Директора дошкольного учреждения заставили убрать снег с крыши.
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