Заведующая детсадом в Екатеринбурге получила выговор за упавшую льдину

Прокуратура закончила проверку детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих в Екатеринбурге. В начале апреля с крыши дома сугроб с двумя деревянными брусками в придачу рухнул на трехлетнюю девочку. В городской больнице малышке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Завхозу и заведующая филиалом № 40/228 получили выговор.

Кроме того, заместителю директора по административно-хозяйственной части и дворнику детского сада объявили замечание. Директора дошкольного учреждения заставили убрать снег с крыши.