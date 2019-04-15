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Во второй очереди «Титановой долины» через год построят канализацию

12:15, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
На площадке «Уктус» сделают новую насосную станцию, модернизируют трубы и повысят энергомощности к осени 2020 года.

Управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» наметила план по строительству на площадке «Уктус» в 2019–2020 годах. Так, во второй очереди «Титановой долины» заменят внешний водопровод в 3,4 километра, модернизируют канализацию и построят насосную станцию. Кроме того, рабочие проведут два коридора электросетей и построят трансформаторную подстанцию в особой экономической зоне. Сети от этой подстанции пойдут к участкам резидентов, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики.

Проектирование начнут уже этой весной, а сами работы закончат осенью 2020 года. Получится так, что всех резидентов «Уктуса» обеспечат сетями к началу их собственного строительства.

За 2017 год в ОЭЗ появились внутриплощадочный газопровод, дождевая канализация, таможенный комплекс, дождевой и хозяйственно-бытовой коллекторы, автомобильные дороги и парковка, сети связи, слаботочные сети. В 2018 году на территории второй очереди начали строить Уральский завод гражданской авиации. Первым резидентом новой площадки «Уктус» стала компания УЗГА. Гендиректор компании Сергей Федоров рассказывал, что в самолеты инвестируют 4,2 миллиарда рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Титановая долина, строительство, канализация, трубы, электричество
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