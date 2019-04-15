В Свердловской области начались лесные пожары

В УрФО начался сезон лесных пожаров. Первое возгорание зафиксировали в Челябинской области еще 5 апреля. С тех пор там потушили уже 23 пожара на площади 145,2 гектара на территории Карталинского, Октябрьского, Увельского и Шершневского лесничеств. Пришлось задействовать 124 человека и 65 единиц техники, сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства. В Свердловской области пожароопасный сезон начался 15 апреля.

В 2019 году в Свердловской области планируют восстановить 27 тысяч гектаров вырубленных и погибших деревьев. Это 92% от количества израсходованных насаждений. Министерство природных ресурсов Свердловской области также планируют снизить смертность деревьев из-за пожаров и вредителей. В 2019 году для этого закупят пожарную технику на 138 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

