Свердловские приставы отобрали оборудование у турецкой компании

Турецкая организация «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», работающая в Свердловской области, проигнорировала заказ нижнетагильского НПК на поставку и монтаж нового оборудования. Вся работа была оплачена, поэтому уральская корпорация обратилась в суд, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Чтобы возместить ущерб, судебные приставы арестовали 90 медицинских приборов турецкой компании. Среди них были светильники, хирургические умывальники, стерилизаторы и даже серверы. Все вещи передали на оценку. Теперь их планируют распродать на торгах.

Судебные приставы не щадят должников. Свердловский союз архитекторов остался без помещения за долг в полмиллиона.

