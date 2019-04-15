Свердловские приставы отобрали оборудование у турецкой компании
09:41, 15 Апрель 2019
Поставщики поплатились за срыв заказа нижнетагильской НПК.
Турецкая организация «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», работающая в Свердловской области, проигнорировала заказ нижнетагильского НПК на поставку и монтаж нового оборудования. Вся работа была оплачена, поэтому уральская корпорация обратилась в суд, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Чтобы возместить ущерб, судебные приставы арестовали 90 медицинских приборов турецкой компании. Среди них были светильники, хирургические умывальники, стерилизаторы и даже серверы. Все вещи передали на оценку. Теперь их планируют распродать на торгах.
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