«Нас кинули»: бывшего «Уральского пельменя» обвинили в обмане

«





«

«

,

,

,

,

,

«

,

,





В этом время Есенин попал в крупную аварию и попросил у Сергея Нетиевского деньги на ремонт , но безрезультатно. « Сегодня — 15 АПРЕЛЯ! И знаете что?! Нетиевский перестал читать сообщения и отвечать в мессенджере… Сказал , что канал не просто денег не дал , а вообще отказался оплачивать работу», — посетовал Олег Есенин. Актер добавил , что свои деньги творческий коллектив заработал на условиях без договорных обязательств. « Нас кинули», — резюмировал он.

Бывшего директораУральских пельменей» Сергея Нетиевского уличили в обмане. Историей взаимодействия с екатеринбургским продюсером поделился актер Олег Есенин.Вместе с коллегами Антоном Кузьминым и Михаилом Бояровым Есенин делал пилотный проект дляКрасного квадрата» по заказу Первого канала и под руководством Нетиевского., — написал Олег Есенин. По словам актерав декабре бывшийУральский пельмень» заявилчто денег нети пообещал рассчитаться в марте.