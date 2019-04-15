Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Нас кинули»: бывшего «Уральского пельменя» обвинили в обмане

18:15, 15 Апрель 2019
ekat.jpg
Фото: Сергей Нетиевский / Instagram
Сергей Нетиевский якобы должен деньги творческому коллективу проекта, который готовили для Первого канала. Уже высказался бывший коллега шоумена Сергей Исаев.
Бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского уличили в обмане. Историей взаимодействия с екатеринбургским продюсером поделился актер Олег Есенин.

Вместе с коллегами Антоном Кузьминым и Михаилом Бояровым Есенин делал пилотный проект для «Красного квадрата» по заказу Первого канала и под руководством Нетиевского. «Писали, конечно, по ставкам, которые Нетиевский озвучил сам. И мы его написали, и даже были читки!», — написал Олег Есенин. По словам актера, в декабре бывший «Уральский пельмень» заявил, что денег нет, и пообещал рассчитаться в марте.

В этом время Есенин попал в крупную аварию и попросил у Сергея Нетиевского деньги на ремонт, но безрезультатно. «Сегодня — 15 АПРЕЛЯ! И знаете что?! Нетиевский перестал читать сообщения и отвечать в мессенджере… Сказал, что канал не просто денег не дал, а вообще отказался оплачивать работу», — посетовал Олег Есенин. Актер добавил, что свои деньги творческий коллектив заработал на условиях без договорных обязательств. «Нас кинули», — резюмировал он.
Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Знаете что объединяет эти картинки? Призыв - никогда! Никогда не работайте ни с @netievskiy_official ,ни с @1tv, ни с "Красным Квадратом"! Мне не важно кто являлся в нашей истории первой и последней инстанцией, важно одно - нас кинули и не отдали то, что мы заработали! Заработали на условиях без договорных обязательств. Да, конечно многие напишут- "Олег, надо было договора просить!", но мне хотелось верить что люди, честны по природе... Я знаю что у меня у самого, бывали и бывают проблемы в отношениях с людьми. Да, со мной сложно. Но я никого, никого не кидал. Хочется узнать вашей мнение! А история проста - я, Антон Кузьмин @kavartonio и Михаил Бояров @bo_not_official, под руководством Сергея Нетиевского, по заказу Первого канала, писали пилот проекта для "Красного Квадрата". Писали конечно по ставкам, которые Нетиевский озвучил сам. И мы его написали, и даже были читки! И вот в ДЕКАБРЕ, Нетиевский говорит - Ребята, канал говорит что сейчас денег нет. Но в МАРТЕ они нас рассчитают! В МАРТЕ!!! Хрен с ним! И пока мы ждём март, я попадаю в крупную аварию. И обращаюсь к Нетиевскому - "Сергей, пожалуйста, потряси канал, мне машину восстанавливать?", а в ответ - "Только в марте! Ничего не могу поделать!" Итог: меня выручил ооочень близкий друг, с которым я не хочу портить отношения, и сегодня я должен ему вернуть долг. Сегодня - 15 АПРЕЛЯ! И знаете что?! Нетиевский перестал читать сообщения и отвечать в мессенджере... Сказал что канал не просто денег не дал, а вообще отказался оплачивать работу!!!... Стоит заметить справедливости ради, что небольшую часть денег, лично мне Нетивский отдал, прям ооочень немного, и как бы из своего кармана. Но на этом всё останивлось... Но есть ещё Антон Кузьмин, которого не рассчитали. Но самое интересное, что Мишу Боярова, Нетиевский не рассчитал не только за пилот поректа ))) Мишу не рассчитали за концерт "Вокруг Смеха 40 лет" в Кремле для Первого канала, который прошёл 19 октября, и который он писал под руководством того же Нетивского. Я никого не хочу и не собираюсь обливать грязью, или впустую обвинять в безответственности. Я лишь пишу как есть. Нас кинули...

Публикация от Есенин Олег (@eseninoleg)

В комментарии к посту пришел бывший коллега Нетиевского Сергея Исаев. «Это тебе наука работать с Басей (прозвище Нетиевского — прим. ЕТВ)!», — написал Исаев. «Мы у него суды не успеваем выигрывать! Выиграли очередной суд!», — эмоционально добавил действующий «Уральский пельмень».

В разговоре с ЕТВ Сергей Нетиевский отказался комментировать обвинения в свой адрес, поскольку не видел публикацию Есенина. Шоумен попросил перезвонить позднее. «Пока с каналом вопрос выясняется», — сказал Нетиевский, когда ознакомился с постом.

В январе 2019 года бывшего «Уральского пельменя» стали сватать на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. Актер уточнил, что пока не вел никаких переговоров с партией, но готов рассмотреть предложение. С начала февраля Нетиевский стал активно участвовать в заседаниях Госдумы. На сегодня никакой официальной информации по его выдвижению нет.
Высокинский свалил перенос транспортной реформы на строительство метро
Мэр Екатеринбурга считает, что схему нужно подогнать под новые линии. 
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале ««Нас кинули»: бывшего «Уральского пельменя» обвинили в обмане»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уральские пельмени, Екатеринбург, Сергей Нетиевский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».