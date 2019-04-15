«Нас кинули»: бывшего «Уральского пельменя» обвинили в обмане
18:15, 15 Апрель 2019
Сергей Нетиевский якобы должен деньги творческому коллективу проекта, который готовили для Первого канала. Уже высказался бывший коллега шоумена Сергей Исаев.
Бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского уличили в обмане. Историей взаимодействия с екатеринбургским продюсером поделился актер Олег Есенин.
Вместе с коллегами Антоном Кузьминым и Михаилом Бояровым Есенин делал пилотный проект для «Красного квадрата» по заказу Первого канала и под руководством Нетиевского. «Писали, конечно, по ставкам, которые Нетиевский озвучил сам. И мы его написали, и даже были читки!», — написал Олег Есенин. По словам актера, в декабре бывший «Уральский пельмень» заявил, что денег нет, и пообещал рассчитаться в марте.
В этом время Есенин попал в крупную аварию и попросил у Сергея Нетиевского деньги на ремонт, но безрезультатно. «Сегодня — 15 АПРЕЛЯ! И знаете что?! Нетиевский перестал читать сообщения и отвечать в мессенджере… Сказал, что канал не просто денег не дал, а вообще отказался оплачивать работу», — посетовал Олег Есенин. Актер добавил, что свои деньги творческий коллектив заработал на условиях без договорных обязательств. «Нас кинули», — резюмировал он.
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В комментарии к посту пришел бывший коллега Нетиевского Сергея Исаев. «Это тебе наука работать с Басей (прозвище Нетиевского — прим. ЕТВ)!», — написал Исаев. «Мы у него суды не успеваем выигрывать! Выиграли очередной суд!», — эмоционально добавил действующий «Уральский пельмень».
В разговоре с ЕТВ Сергей Нетиевский отказался комментировать обвинения в свой адрес, поскольку не видел публикацию Есенина. Шоумен попросил перезвонить позднее. «Пока с каналом вопрос выясняется», — сказал Нетиевский, когда ознакомился с постом.
В январе 2019 года бывшего «Уральского пельменя» стали сватать на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. Актер уточнил, что пока не вел никаких переговоров с партией, но готов рассмотреть предложение. С начала февраля Нетиевский стал активно участвовать в заседаниях Госдумы. На сегодня никакой официальной информации по его выдвижению нет.
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