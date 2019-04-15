Клещи покусали 200 свердловчан за неделю
19:01, 15 Апрель 2019
Семь дней назад этот показатель был ниже в 11 раз.
На Среднем Урале 200 жителей пострадали от клещей. Случаи укусов зафиксировали в 35 муниципальных образованиях региона. Вредители покусали 55 детей и подростков. Противоклещевой иммуноглобулин поставили 116 свердловчанам, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Неделю назад эпидемиологи докладывали лишь о 17 случаях укусов. За неделю пострадавших стало в 11 раз больше. «Сезон клещей» открыл екатеринбургский бизнесмен Александр Оглоблин. Владелец сети «Елисей» привез вредителя из Сочи в феврале.
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