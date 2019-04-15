Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Клещи покусали 200 свердловчан за неделю

19:01, 15 Апрель 2019
hqxapmtkhfk.jpg
Фото: ЕТВ
Семь дней назад этот показатель был ниже в 11 раз.

На Среднем Урале 200 жителей пострадали от клещей. Случаи укусов зафиксировали в 35 муниципальных образованиях региона. Вредители покусали 55 детей и подростков. Противоклещевой иммуноглобулин поставили 116 свердловчанам, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Неделю назад эпидемиологи докладывали лишь о 17 случаях укусов. За неделю пострадавших стало в 11 раз больше. «Сезон клещей» открыл екатеринбургский бизнесмен Александр Оглоблин. Владелец сети «Елисей» привез вредителя из Сочи в феврале.

Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»? Анонимные разговоры с врачам
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Клещи покусали 200 свердловчан за неделю»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, клещи
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.