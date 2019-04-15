Екатеринбургский магазин оштрафовали на 100 тысяч за поддельную водку
11:29, 15 Апрель 2019
Эксперты подтвердили, что федеральные специальные марки не соответствуют образцу «Госзнака».
Продуктовый магазин на Майкопской в Екатеринбурге попался на поддельной водке. Нарушение зафиксировали специалисты Росалкогольрегулирования. За алкоголь, на котором не было даты розлива и федеральных специальных марок, соответствующих государственному образцу, торговую точку оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Эксперты подтвердили, что ФСМ поддельные.
Штраф назначил Ленинский районный суд Екатеринбурга, но владелец магазина обжаловал решение. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение без изменений.
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