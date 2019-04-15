Екатеринбургский магазин оштрафовали на 100 тысяч за поддельную водку

Продуктовый магазин на Майкопской в Екатеринбурге попался на поддельной водке. Нарушение зафиксировали специалисты Росалкогольрегулирования. За алкоголь , на котором не было даты розлива и федеральных специальных марок , соответствующих государственному образцу , торговую точку оштрафовали на 100 тысяч рублей , сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Эксперты подтвердили , что ФСМ поддельные.





Штраф назначил Ленинский районный суд Екатеринбурга , но владелец магазина обжаловал решение. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение без изменений.



