Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбургский магазин оштрафовали на 100 тысяч за поддельную водку

11:29, 15 Апрель 2019
bottles-2679746_960_720.jpg
Фото: pixabay
Эксперты подтвердили, что федеральные специальные марки не соответствуют образцу «Госзнака».
Продуктовый магазин на Майкопской в Екатеринбурге попался на поддельной водке. Нарушение зафиксировали специалисты Росалкогольрегулирования. За алкоголь, на котором не было даты розлива и федеральных специальных марок, соответствующих государственному образцу, торговую точку оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Эксперты подтвердили, что ФСМ поддельные.

Штраф назначил Ленинский районный суд Екатеринбурга, но владелец магазина обжаловал решение. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение без изменений.

Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургский магазин оштрафовали на 100 тысяч за поддельную водку»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Областной суд, водка, алкоголь, штраф
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
15 апреля в 19:30
С Оксана Запорожец
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».