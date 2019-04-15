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Екатеринбургский кредитор украл у банка 1,6 миллиона

15:30, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчина распечатал для себя копии паспортов про запас и оформил договоры на выдачу денег.

Кредитору из Екатеринбурга грозит 7,5 года лишения свободы за кражу 1,6 миллиона рублей из банка. С августа по декабрь 2012 года мужчина сделал дополнительные копии паспортов клиентов банка, а потом оформил на них кредитные карты на 200 тысяч рублей. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, мошенник оформил кредитные карты на восемь человек.

Полученные деньги екатеринбуржец забрал себе. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга учел неотбытый срок наказания за попытку сбыть наркотики и назначил мужчине 7,5 года строгача. Кроме того, суд заставил вернуть банку 1,6 миллиона рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, кража, мошенничество, банк, кредит, кредитная карта, деньги, Екатеринбург
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