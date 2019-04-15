Екатеринбургский кредитор украл у банка 1,6 миллиона

Кредитору из Екатеринбурга грозит 7,5 года лишения свободы за кражу 1,6 миллиона рублей из банка. С августа по декабрь 2012 года мужчина сделал дополнительные копии паспортов клиентов банка, а потом оформил на них кредитные карты на 200 тысяч рублей. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, мошенник оформил кредитные карты на восемь человек.

Полученные деньги екатеринбуржец забрал себе. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга учел неотбытый срок наказания за попытку сбыть наркотики и назначил мужчине 7,5 года строгача. Кроме того, суд заставил вернуть банку 1,6 миллиона рублей.