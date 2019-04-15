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Цуканов пожаловался федеральным инспекторам на Челябинский тракт

18:02, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Полпред увидел мусор по пути в Екатеринбург.

Полпред президента по УрФО Николай Цуканов пожаловался федеральным инспекторам на содержание Челябинского тракта. «Всюду грязь, мусор — дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины. Не лучше ситуация и в населенных пунктах», — сообщил он. По словам Цуканова, качественная уборка повлияет на настроение и самочувствие жителей.

На Челябинском тракте уже начались масштабные ремонтные работы на участке с 183 по 186 километр (возле села Патруши). Объехать ремонтный участок можно будет через Арамильский тракт. Рабочие должны обновить верхний слой, восстановить ограждения и остановку возле коллективных садов, проложить тротуар и построить две разворотные петли. Ремонт продлится с 9 апреля по 30 сентября.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, УрФО, полпред, деньги, Дороги, Владимир Путин
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