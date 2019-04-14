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Уральские дети стали лучшими на международном хоровом фестивале

17:50, 14 Апрель 2019
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Фото: архив Десткого хора Екатеринбургского театра оперы и балета
Юные певчие хора Екатеринбургского театра оперы и балета победили сразу в нескольких номинациях.
Шестнадцатый международный хоровой фестиваль проходил с 11 по 14 апреля в Таллине. А победа в конкурсе певчих досталась уральским детям, а также их руководители и дирижеру Елене Накишовой.
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Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета стал первым в номинации «Детские хоры». А ансамбль «Светлана» признали лучшим в номинации «Молодежные хоры».
Руководитель обоих певческих коллективов Елена Накишова получила специальный приз «Лучший дирижер конкурса».

Поздравляем!
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, конкурс
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