Свердловские депутаты Госдумы и сенаторы сообщили, сколько заработали

На сайтах Государственной думы и Совета Федерации опубликовали декларации за 2018 год. ЕТВ публикует , сколько заработали два сенатора и 12 депутатов от Свердловской области согласно их налоговым отчетам.





Так , экс-мэр Екатеринбурга и сенатор Аркадий Чернецкий задекларировал собственный доход в 8,7 миллиона рублей , его супруга заработала в три раза меньше — 2,9 миллиона рублей. Второй свердловский сенатор , ранее главный политический оппонент Чернецкого , экс-губернатор региона Эдуард Россель заявил о доходах в 11,9 миллиона рублей. Его супруга заработала 155 тысяч рублей.





Доходы большинства свердловских депутатов Госдумы колеблются вокруг цифры в пять миллионов рублей. Близкие к этому суммы задекларировали Андрей Альшевских ( 4,8 миллиона), Алексей Балыбердин ( 4,8 миллиона), Андрей Ветлужских ( 5,3 миллиона), Максим Иванов ( 4,8 миллиона), Александр Петров ( 4,7 миллиона), Иван Шилков ( 4,8 миллиона).





Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Дмитрий Ионин заработал 5,9 миллиона рублей за 2018 год ( его супруга за тот же период — 690 рублей), спортсмен Сергей Чепиков заработал шесть миллионов рублей , представитель КПРФ Николай Езерский — семь миллионов , юрист Павел Крашенинников — 8,5 миллиона ( его супруга — 4,6 миллиона).





Второе по доходам место занял известный в Екатеринбурге бизнесмен Лев Ковпак — он задекларировал за 2018 год 20,4 миллиона рублей. Больше всех заработал депутат от 166 одномандатного округа Зелимхан Муцоев — 33 миллиона рублей.