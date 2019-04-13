Свердловские депутаты Госдумы и сенаторы сообщили, сколько заработали
13:49, 13 Апрель 2019
Больше всех за 2018 год задекларировал Зелимхан Муцоев.
На сайтах Государственной думы и Совета Федерации опубликовали декларации за 2018 год. ЕТВ публикует, сколько заработали два сенатора и 12 депутатов от Свердловской области согласно их налоговым отчетам.
Так, экс-мэр Екатеринбурга и сенатор Аркадий Чернецкий задекларировал собственный доход в 8,7 миллиона рублей, его супруга заработала в три раза меньше — 2,9 миллиона рублей. Второй свердловский сенатор, ранее главный политический оппонент Чернецкого, экс-губернатор региона Эдуард Россель заявил о доходах в 11,9 миллиона рублей. Его супруга заработала 155 тысяч рублей.
Доходы большинства свердловских депутатов Госдумы колеблются вокруг цифры в пять миллионов рублей. Близкие к этому суммы задекларировали Андрей Альшевских (4,8 миллиона), Алексей Балыбердин (4,8 миллиона), Андрей Ветлужских (5,3 миллиона), Максим Иванов (4,8 миллиона), Александр Петров (4,7 миллиона), Иван Шилков (4,8 миллиона).
Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Дмитрий Ионин заработал 5,9 миллиона рублей за 2018 год (его супруга за тот же период — 690 рублей), спортсмен Сергей Чепиков заработал шесть миллионов рублей, представитель КПРФ Николай Езерский — семь миллионов, юрист Павел Крашенинников — 8,5 миллиона (его супруга — 4,6 миллиона).
Второе по доходам место занял известный в Екатеринбурге бизнесмен Лев Ковпак — он задекларировал за 2018 год 20,4 миллиона рублей. Больше всех заработал депутат от 166 одномандатного округа Зелимхан Муцоев — 33 миллиона рублей.
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