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Саммиту GMIS в Екатеринбурге официально утвердили дату

17:03, 13 Апрель 2019
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Конгресс-холл, где пройдет саммит
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Мероприятие, на которое съедутся главы десяти государств, растянется на три дня.
Глобальный саммит индустриализации и производства пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля 2019 года и совпадет с выставкой «Иннопром» (партнер в этом году — Турция). Мероприятие, на которое ждут глав десяти государств, в том числе первых лиц Российской Федерации, проведут в конгресс-холле, строительство которого сейчас заканчивает «Синара-Девелопмент», отметившаяся также реконструкцией Центрального стадиона к ЧМ-2018.

«Проведение GMIS-2019 в России подчеркивает важную роль нашей страны в обновлении мировой экономики и укреплении международного сотрудничества на пороге четвертой промышленной революции», — прокомментировал зампредправительства РФ Дмитрий Козак.

На саммите GMIS ожидается около двух тысяч участников, в том числе больше пятисот представителей российских и зарубежных СМИ.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Правительство Свердловской области, правительство, GMIS, саммит, Екатеринбург
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