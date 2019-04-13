Саммиту GMIS в Екатеринбурге официально утвердили дату

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« Проведение GMIS-2019 в России подчеркивает важную роль нашей страны в обновлении мировой экономики и укреплении международного сотрудничества на пороге четвертой промышленной революции», — прокомментировал зампредправительства РФ Дмитрий Козак.







На саммите GMIS ожидается около двух тысяч участников , в том числе больше пятисот представителей российских и зарубежных СМИ.